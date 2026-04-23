Uşak'ta 20 milyon liralık battaniyeli rüşvet

Karaalp, "Bunun için de Çekçek'in Özgür Özel 'e teslim edilmek üzere 20 milyon liraya tekabül edecek nakit dolar vermesi gerektiğini, Yalım'la Çekçek'in anlaştıklarını, Çekçek'in de hazırladığı parayı kendilerine iş yerinde teslim ettiğini anlattı" diye konuştu. Altınkaya'nın Çekçek'in iş yerinde Yalım'la birlikte paraları teslim alıp Ankara'ya gittiklerini öğrenen Karaalp, rüşvet trafiğini anlattı. PARA ÖZEL'İN ODASINDA KALDI Yalım ve şoförünün önce CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel'in özel kaleminin yanına gittiklerini, Yalım'ın parayla birlikte Özel'in makam odasına girdiğini, şoförünün dışarıda beklediğini belirten Karaalp, "Bir süre sonra Yalım paraları odada bırakarak dışarı çıkmış. Bunları Murat Altınkaya anlattı" dedi. Özgür Özel'in sessizliğini koruması ve Yalım'ın halen ihraç edilmemiş olması "Özgür Özel bir şeylerden çekiniyor" söylemlerine neden oldu. CHP'lilerin de Uşak'la ilgili konuşmamaları için Özel'den talimat aldıkları öne sürüldü.

"ÖZGÜR ÖZEL YALIM'DAN KORKUYOR"

Uşak'taki istasyonunun Yalım'ın gece kulübünün yanında olduğunu dile getiren Karaalp, "Yalım'ın talimatıyla bana saldırı yapıldı. Bu olaydan sonra Yalım, şikayetçi olmayayım diye kendi gece kulübüne 10 gün boyunca adımı yazdırarak aramızı düzeltmeye çalıştı. Bu yazıya ilişkin video kaydını CHP Milletvekili Ali Karaoba'ya yolladım. Özgür Özel'e izletti. Karaoba'ya 'Sizin buraya başkan olarak seçtirdiğiniz insan iş adamlarını tehdit ettiriyor' dedim. Bir süre sonra bana dönüş yaptı, 'Özgür Özel, Özkan Yalım'dan korkuyor, Özkan'ın elinde Özgür Özel'e dair bir şeyler var. Bundan dolayı bir şey yapamıyor' şeklinde cevap verdi" şeklinde konuştu.



16 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen "Rüşvet, Yolsuzluk, İrtikap, İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarını içeren soruşturma kapsamında önceki gün düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli İstanbul Emniyeti'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında Uşak Belediyesi'nin bazı çalışanları ve bazı iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerden 19'u tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik 16 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimler şöyle: Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Ahmet Arslan, Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı, Akın Cantürk, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Ulaş Küçükakın ve Umut Demir.