'Size anne sözü' demişti... CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi’nde skandal!

"BELEDİYE CHP KADROLARIYLA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR"

Yaşanan gelişmeler, belediyenin kadro yapısının tamamen CHP çizgisinde yeniden oluşturulduğu yorumlarına neden oldu. Özellikle görev yeri değiştirilen personelin büyük bölümünün önceki yönetim döneminde göreve başlamış isimlerden oluşması dikkat çekiyor. Bu durum, kurum içinde ayrışmayı derinleştirirken, çalışanlar arasında "biz ve onlar" algısının oluşmasına yol açtı.

SEÇİM VAATLERİ İLE GERÇEKLER ARASINDAKİ ÇELİŞKİ

Tüm bu gelişmeler, Başkan Burcu Köksal'ın seçim öncesinde verdiği sözleri yeniden gündeme taşıdı. Köksal, seçim sürecinde belediye çalışanlarına hitaben şu ifadeleri kullanmıştı:

''Afyonkarahisar Belediyesi'nde belediyenin tüm birimlerinde çalışan çalışma arkadaşlarımıza sesleniyorum. Biliyorum ve duyuyorum ki Burcu Köksal belediye başkanı olduğunda sizi işten çıkaracağımı söylüyorlar. Bakın kadın arkadaşlarımız sürgün edildiğinde, mobinge uğradığında uğradıkları haksızlığı tüm Türkiye'ye ben duyurdum. Hiç merak etmeyin. Ben belediye başkanı olduğumda hiç kimse işten çıkarılma kaygısı yaşamayacak. Kimseyi işinden etmeyeceğim. Ve yine söylüyorum ben bir anneyim. Size bir anne sözü veriyorum. Aynı evladım Barkın'ın hakkını korur gibi belediyede çalışan tüm çalışma arkadaşlarımızın emekçi kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar koruyacağım. Size söz veriyorum.''

Ayrıca çalışanlara ücretsiz yemek ve sosyal tesislerden indirimli yararlanma gibi haklar tanınacağını belirten Köksal'ın bu sözleri ile bugün ortaya çıkan tablo arasındaki fark, belediye çalışanları tarafından açık bir çelişki olarak değerlendiriliyor.

PERSONELDE TEDİRGİNLİK HAKİM

Üçüncü yılına giren CHP'li belediye yönetimi döneminde personel arasında huzursuzluğun zirveye çıktığı görülüyor. Sürekli görev yeri değişiklikleri, belirsizlik ortamı ve artan baskı iddiaları çalışanların motivasyonunu düşürürken, kurum içi verimliliği de olumsuz etkiliyor. Kamuoyunun gözü ise Afyonkarahisar Belediyesi yönetiminden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.