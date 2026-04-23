Okullarda 7 aşamalı güvenlik modeli! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık bürokratlarının üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni güvenlik modeline ilişkin detayları ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ
Sabah'ta yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli" kapsamında Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenlik sistemi baştan aşağı yenileniyor.
OKULLARDA "GÜVENLİK KABİNESİ" DÖNEMİ
Yeni düzenleme ile okul güvenliği yalnızca girişteki nöbetçi uygulamasıyla sınırlı kalmayacak; bunun yerine emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı daha kapsamlı bir yapı devreye alınacak. Bu yapı, dijital takip ve psikolojik destek unsurlarını da içeren entegre bir güvenlik ağı olarak tasarlandı.
"GÜVENLİK YÜRÜTME KURULU" KURULACAK
Her okulda artık bir Güvenlik Yürütme Kurulu oluşturulacak. Bu kurulda;
okul müdürü
rehber öğretmen
en yakın karakolun amiri
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmet uzmanı
gibi isimler yer alacak. Kurulun amacı, olası riskleri önceden tespit etmek ve okul güvenliğini çok katmanlı bir sistemle yönetmek olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü yeni uygulamayla birlikte "riskli öğrenci" takibinin Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden yapılması planlanıyor.
Bakanlık bürokratlarının hazırladığı okul güvenliği modelinde risk tanımları da yeniden düzenleniyor. Her okula kurulacak "güvenlik kabinesi" sayesinde olası tehditlere karşı erken uyarı mekanizmasının devreye alınması hedefleniyor.
ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİYOR
Yeni sistem kapsamında:
Okullardaki riskli durumlar kolluk kuvvetleriyle daha hızlı paylaşılacak
Fiziki güvenlik önlemleri emniyet birimleri tarafından artırılacak
Okul idareleri, rehberlik servisleri ve en yakın karakol arasında entegre bir iletişim ağı kurulacak
Kamera sistemleriyle okul çevresi sürekli izlenerek olası risklere anlık müdahale imkanı sağlanacak
Yeni model kapsamında okul çevrelerindeki polis devriyelerinin artırılması planlanıyor. Bunun yanında Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile entegre çalışan bir koordinasyon ağı da kurulacak.
Düzenlemeye göre, psikolojik ya da psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, olası risklerin önlenmesi amacıyla ilgili birimler arasında daha düzenli şekilde değerlendirilecek.
RİSK VE TEHDİT ANALİZLERİ YENİLENECEK
Birincisi, okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.
FİZİKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK
Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.
ERKEN UYARI İLE OLASI RİSKLERE HIZLI MÜDAHALE
Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecek.
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ DEVREDE
Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.
RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SİBER TAKİP
Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.
BAKANLIKLAR KOORDİNE ÇALIŞACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.
ACİL DURUMLAR İÇİN EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPILACAK
Okullarda bu yönde eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.