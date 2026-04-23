Okullarda 7 aşamalı güvenlik modeli! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Türkiye, iki farklı okulda art arda yaşanan saldırıların ardından gündeme gelen yeni güvenlik adımlarını yakından takip ediyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla oluşturulan 7 aşamalı yeni güvenlik modelinin ayrıntıları netleşti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık bürokratlarının üzerinde uzun süredir çalıştığı yeni güvenlik modeline ilişkin detayları ilk kez kamuoyuyla paylaştı.

7 BASAMAKLI GÜVENLİK MODELİ

Sabah'ta yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan "7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli" kapsamında Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenlik sistemi baştan aşağı yenileniyor.

OKULLARDA "GÜVENLİK KABİNESİ" DÖNEMİ

Yeni düzenleme ile okul güvenliği yalnızca girişteki nöbetçi uygulamasıyla sınırlı kalmayacak; bunun yerine emniyet, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarının yer aldığı daha kapsamlı bir yapı devreye alınacak. Bu yapı, dijital takip ve psikolojik destek unsurlarını da içeren entegre bir güvenlik ağı olarak tasarlandı.

"GÜVENLİK YÜRÜTME KURULU" KURULACAK

Her okulda artık bir Güvenlik Yürütme Kurulu oluşturulacak. Bu kurulda;

okul müdürü

rehber öğretmen

en yakın karakolun amiri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmet uzmanı

gibi isimler yer alacak. Kurulun amacı, olası riskleri önceden tespit etmek ve okul güvenliğini çok katmanlı bir sistemle yönetmek olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü yeni uygulamayla birlikte "riskli öğrenci" takibinin Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden yapılması planlanıyor.

Bakanlık bürokratlarının hazırladığı okul güvenliği modelinde risk tanımları da yeniden düzenleniyor. Her okula kurulacak "güvenlik kabinesi" sayesinde olası tehditlere karşı erken uyarı mekanizmasının devreye alınması hedefleniyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİYOR

Yeni sistem kapsamında:

Okullardaki riskli durumlar kolluk kuvvetleriyle daha hızlı paylaşılacak

Fiziki güvenlik önlemleri emniyet birimleri tarafından artırılacak

Okul idareleri, rehberlik servisleri ve en yakın karakol arasında entegre bir iletişim ağı kurulacak

Kamera sistemleriyle okul çevresi sürekli izlenerek olası risklere anlık müdahale imkanı sağlanacak

Yeni model kapsamında okul çevrelerindeki polis devriyelerinin artırılması planlanıyor. Bunun yanında Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile entegre çalışan bir koordinasyon ağı da kurulacak.

Düzenlemeye göre, psikolojik ya da psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, olası risklerin önlenmesi amacıyla ilgili birimler arasında daha düzenli şekilde değerlendirilecek.

RİSK VE TEHDİT ANALİZLERİ YENİLENECEK

Birincisi, okullarda risk analizi ve tehdit tanımlamaları baştan yapılarak mevcut sistem tamamen güncellenecek.

FİZİKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK

Fiziki güvenlik önlemleri artırılacak; okul giriş-çıkışları, çevre güvenliği ve denetimler daha sıkılaştırılacak.

ERKEN UYARI İLE OLASI RİSKLERE HIZLI MÜDAHALE

Kolluk kuvvetleriyle koordinasyon güçlendirilerek erken uyarı sistemleri devreye alınacak ve olası risklere müdahale edilecek.

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ DEVREDE

Psikolojik ve psikiyatrik rahatsızlığı bulunan öğrenciler Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığıyla düzenli olarak takip edilecek.

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA SİBER TAKİP

Emniyete bağlı sanal devriye ekipleri, sosyal medyada ve oyun gruplarındaki çocukları tuzaklara karşı yakın takibe alacak.

BAKANLIKLAR KOORDİNE ÇALIŞACAK

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında veri paylaşımı sağlanacak.

ACİL DURUMLAR İÇİN EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMASI YAPILACAK

Okullarda bu yönde eğitim, konferans ve seminerler yapılacak.

