Okullarda 7 aşamalı güvenlik modeli! İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Bakanlık bürokratlarının hazırladığı okul güvenliği modelinde risk tanımları da yeniden düzenleniyor. Her okula kurulacak "güvenlik kabinesi" sayesinde olası tehditlere karşı erken uyarı mekanizmasının devreye alınması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 'nın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü yeni uygulamayla birlikte "riskli öğrenci" takibinin Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden yapılması planlanıyor.

gibi isimler yer alacak. Kurulun amacı, olası riskleri önceden tespit etmek ve okul güvenliğini çok katmanlı bir sistemle yönetmek olacak.

Her okulda artık bir Güvenlik Yürütme Kurulu oluşturulacak. Bu kurulda;

ERKEN UYARI SİSTEMİ GELİYOR

Yeni sistem kapsamında:

Okullardaki riskli durumlar kolluk kuvvetleriyle daha hızlı paylaşılacak

Fiziki güvenlik önlemleri emniyet birimleri tarafından artırılacak

Okul idareleri, rehberlik servisleri ve en yakın karakol arasında entegre bir iletişim ağı kurulacak

Kamera sistemleriyle okul çevresi sürekli izlenerek olası risklere anlık müdahale imkanı sağlanacak

Yeni model kapsamında okul çevrelerindeki polis devriyelerinin artırılması planlanıyor. Bunun yanında Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ile entegre çalışan bir koordinasyon ağı da kurulacak.

Düzenlemeye göre, psikolojik ya da psikiyatrik destek alan öğrencilerin durumları, olası risklerin önlenmesi amacıyla ilgili birimler arasında daha düzenli şekilde değerlendirilecek.