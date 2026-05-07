Genç girişimci devlet desteğiyle patron oldu! çikolatayla gelen başarı...

AFYONKARAHİSAR'IN Şuhut ilçesinde genç girişimci, devlet desteğiyle üretim kapasitesini artırdığı çikolata fabrikasıyla yurt dışına ihracat yapıyor. İşlerini büyütmek ve üretim kapasitesini artırmak isteyen Baskı, yaklaşık iki yıl önce Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) Afyonkarahisar İl Koordinatörlüğüne kapsamlı bir proje başvurusunda bulundu. Hazırladığı proje, hem üretim çeşitliliğini artırmayı hem de ihracata yönelik güçlü bir altyapı oluşturmayı hedefliyordu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda projesi kabul edilen genç girişimciye, TKDK tarafından yaklaşık 6.76 milyon lira tutarında hibe desteği sağlandı.Aldığı bu destekle yatırımlarını hızlandıran Baskı, Afyonkarahisar'ın Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'nde modern bir çikolata fabrikası kurdu.
GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ
YENİ tesisinde ileri teknoloji üretim hatları kurarak hem kaliteyi hem de üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı. Fabrikada meyveli çikolatalar, kuru yemiş kaplamalı ürünler ve farklı aromalara sahip çeşitli çikolata türleri üretilmeye başlandı. Ürünlerinde kalite ve çeşitliliğe önem veren Baskı, kısa sürede yalnızca yurt içi pazarda değil, uluslararası alanda da kendine yer buldu. Ürettiği çikolataları başta Irak ve İran olmak üzere Endonezya, Venezuela, Almanya, Suudi Arabistan ve Libya gibi birçok ülkeye ihraç etmeye başladı. Böylece hem Türkiye ekonomisine katkı sağladı hem de Türk çikolatasını farklı coğrafyalarda tanıtarak markasını global ölçekte büyütme yolunda önemli adımlar attı. Baskı, yaklaşık 2 bin metrekarelik alana sahip fabrikada çikolata çeşitleri üretimi yaptıklarını söyledi.
KAPASİTE YÜZDE 150'YE ÇIKTI'
KATMA değeri yüksek ürünlerle piyasada yer aldıklarını anlatan Baskı, "Buradaki makine kalite kısmına geliştirme yaptık. Daha kaliteli çikolata üretimine başladık. Burada üretim kapasitesini yüzde 150'ye kadar çıkarmış olduk. Çikolatalar birçok ülkeye gönderiliyor. Avrupa'ya açıldık. Yeni ürünlerle açılmaya devam edeceğiz. Devletimize teşekkür ederim, teşvikle kapasitem arttı. Şu an 30 kişi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
'BÜTÜN YARTIRIMCILARIN ARKASINDAYIZ'
TKDK Afyonkarahisar İl Koordinatörü Zülgari Özdemir de işin mutfağından gelen genç girişimciyle güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Fabrikada üretilen çikolata ürünlerinin talep gördüğüne değinen Özdemir, şunları kaydetti: "Çikolata üretimi Afyonkarahisar'da bizim ilk projemiz. TKDK olarak bütün yatırımcıların arkasındayız. Yeni projelerle ilgili girişimcimizle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah, yeni projelerde daha da kapa
kapasite artırılarak ülkeye daha katma değerli ürünler üretilecek. Bunların da ihracatta ve iç pazarda değerlendirilmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz."