Baba ile oğlundan nostaljik emek

Afyonkarahisar'da yaşayan marangoz Rüştü Deniz, bedensel engelli oğluyla hurdacılardan aldıkları eski at arabalarını yenileyerek restoran ve otellere nostaljik bir görünüm kazandırıyor. Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Rüştü Deniz, 1970'li yıllarda Afyonkarahisar'da babasından devraldığı faytonculuk mesleğini yapmaya başladı.Ulaşımda otomobillerin yaygınlaşmasıyla yaklaşık 25 yıl önce faytonculuğu bırakan Deniz, emekli olduktan sonra hobi olarak nostaljik at arabalarını yenilemeye karar verince evinin bahçesini atölyeye dönüştürdü.

'AMAÇ PARA DEĞİL'

Bir süre önce geçirdiği iş kazası sonucu yürüme yetisini kaybeden oğlu Osman'ın desteğini de alan Deniz, hurdacılardan aldıkları at arabalarının bakım ve onarımını yaparak onları yeniliyor. Rüştü Deniz, "At arabası üretimi yapan yok. Asıl amacımız para kazanmak değil, nostaljiyi yaşatmak. 80 yaşıma yaklaşıyorum, emekliyim ama duramıyorum." dedi. At arabalarını hurdacılardan alıp ağaç ve demir aksamlarını yenilediklerini belirten Deniz, "Oğlum bir süre önce iş kazası geçirdi, ayakları tutmuyor. Tekerlekli sandalyede oturarak, el gücüyle bana yardımcı oluyor. Bunun ağaç kısımlarını yeniliyoruz. At arabalarının kırık kısımlarını onarıyoruz, sonra bu hale getiriyoruz. Bunlar nostalji. Gelecekte çocuklar bunlara bakacak. Nostaljik bir at arabasını 1-2 ay içinde yapıyoruz. Fiyatı ise 50-60 bin lira. Biz bunları yaptıkça mutlu oluyoruz. Bu at arabalarını Konya, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'deki restoranlara ve otellere veriyoruz" dedi.