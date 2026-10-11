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Haberler İzmir İzmir barajlarında su seviyesi ne kadar? Tahtalı Barajı'nda düşüş sürüyor mu?

İzmir barajlarında su seviyesi ne kadar? Tahtalı Barajı'nda düşüş sürüyor mu?

İzmir haberleri... İzmir'de barajların su durumu yakından takip ediliyor. İZSU güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu. Peki İzmir'de barajların su seviyesi ne kadar oldu? Tahtalı Barajı doldu mu? İşte İzmir barajlarında güncel durum....

HABER MERKEZİ

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İzmir barajlarındaki su seviyesi yükseldi mi? Kentin can damarı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi ne kadar? İşte İzmir barajlarında son durum...

İZMİR BARAJLARI SU SEVİYESİ NE KADAR?

Tahtalı Barajı: 43,16

Balçova Barajı: 46,54
Ürkmez Barajı: 60,49

Gördes Barajı: 29,58
Alaçatı Kutlu Aktaş: 49,,44

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