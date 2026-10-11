Haberlerİzmir İzmir barajlarında su seviyesi ne kadar? Tahtalı Barajı'nda düşüş sürüyor mu?
İzmir barajlarında su seviyesi ne kadar? Tahtalı Barajı'nda düşüş sürüyor mu?
İzmir haberleri... İzmir'de barajların su durumu yakından takip ediliyor. İZSU güncel baraj doluluk oranlarını duyurdu. Peki İzmir'de barajların su seviyesi ne kadar oldu? Tahtalı Barajı doldu mu? İşte İzmir barajlarında güncel durum....
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İzmir barajlarındaki su seviyesi yükseldi mi? Kentin can damarı Tahtalı Barajı'nda su seviyesi ne kadar? İşte İzmir barajlarında son durum...