Kafa kafaya facia

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hatalı sollama sonucu iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan hayatını kaybedenlerin cenazeleri, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Emirdağ-Yunak kara yolunun Hisar köyü mevkiinde meydana geldi. Soner Ertuğrul yönetimindeki otomobil ile Hüseyin Butekin'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada, sürücü Soner Ertuğrul ile aynı otomobilde bulunan Süleyman Başaran ve Şaban ile Hatice Ayhan çifti hayatını kaybetti. Diğer araçta sürücü Hüseyin Butekin ile birlikte yolcu olarak bulunan Rıdvan Güven, Şakir Ertonga ve Yılmaz Ertonga ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan hayatını kaybedenlerin cenazelerini çıkarmak için AFAD ve itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarılan cenazeler, Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazanın yaşandığı sırada bölgeden aracıyla geçen Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe de olay yerine denk geldi. Meşe'nin olay yerinde durarak kazaya ilişkin ilk tespitlerin yapılmasına yardımcı olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin Konya'nın Çeltik ilçesinden oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.