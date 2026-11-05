Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden katil yakalandı: Kimliği ortaya çıktı

Kırsal mahalledeki metruk yapılar, tarım arazileri ve ormanlık alanlar tek tek kontrol edilirken, silahlı şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle çıktığı görüntülere yansıyan şüphelinin, bir süre ilerleyip yeniden aracın yanına geldiği, diğer kapıyı açıp, eline bir kova alarak uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.
SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
8 kişiyi katleden ve 1 kişiyi ağır yaralayan caninin 1996 doğumlu Arif Sefa Özdemir olduğu belirlendi.
BOZHÖYÜK NÜFUSUNA KAYITLI
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhöyük köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki şüphelinin, olay sonrası gasp ettiği araçlarla Eskişehir ve Kütahya istikametine doğru kaçtığı değerlendiriliyor.
ARAÇTA MÜHİMMAT BULUNDU
Yapılan saha taramalarında, zanlının gasbettiği araç, Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki arazide çamura saplanmış vaziyette bulundu. Araçta yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.
ARACI TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇTI
Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde aracın terk edildiği, şahsın ise yaya olarak kaçtığı anlaşıldı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı ekiplerin yanı sıra havadan dron desteğiyle arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.
SALDIRGANIN BABASI HASAN ÖZDEMİR GÖZALTINA ALINDI
Afyon'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın babası Hasan Özdemir, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde gözaltına alındı.
KATİL ESKİŞEHİR'DE YAKALANDI
Afyonkarahisar'daki saldırgan Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı.
Olay, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır mahallelerinde meydana geldi. Afyon'daki 3 farklı araçta 8 kişinin cansız bedeninin bulunmasının ardından, şüphelinin kırmızı renkli hafif ticari bir aracı gasp ederek bölgeden kaçtığı tespit edilmişti. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü takip çalışmaları sonucunda şahsın Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Taşlık mahallesi yakınlarında aracını bırakıp kırsal alana kaçtığı belirendi. Geniş bir arazide arama tarama çalışmaları yapan polis ve jandarma ekiplerinin, termal kameralar da kullanarak zanlıyı arama çalışmalarını sürüyor.