Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden katil yakalandı: Kimliği ortaya çıktı Afyonkarahisar’da 8 kişiyi katleden katil yakalandı: Kimliği ortaya çıktı Afyonkarahisar’da köy köy gezip 8 kişiyi katleden gözü dönmüş caninin kimliği belirlendi. Bölgeyi kan gölüne çevirdikten sonra gasp ettiği araçla kayıplara karışan şüphelinin 1996 doğumlu Arif Sefa Özdemir olduğu ortaya çıktı. Gelen son bilgiye göre, katil Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. SABAH









Kırsal mahalledeki metruk yapılar, tarım arazileri ve ormanlık alanlar tek tek kontrol edilirken, silahlı şüphelinin yakalanması amacıyla başlatılan operasyonun sürdüğü bildirildi.



GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren saldırganın, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan elinde pompalı tüfekle çıktığı görüntülere yansıyan şüphelinin, bir süre ilerleyip yeniden aracın yanına geldiği, diğer kapıyı açıp, eline bir kova alarak uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.



SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

8 kişiyi katleden ve 1 kişiyi ağır yaralayan caninin 1996 doğumlu Arif Sefa Özdemir olduğu belirlendi.

BOZHÖYÜK NÜFUSUNA KAYITLI

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Bozhöyük köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki şüphelinin, olay sonrası gasp ettiği araçlarla Eskişehir ve Kütahya istikametine doğru kaçtığı değerlendiriliyor.



ARAÇTA MÜHİMMAT BULUNDU

Yapılan saha taramalarında, zanlının gasbettiği araç, Taşlıkköy Mahallesi kırsalındaki arazide çamura saplanmış vaziyette bulundu. Araçta yapılan aramada mühimmat ele geçirildi.



ARACI TERK EDİP YAYA OLARAK KAÇTI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde aracın terk edildiği, şahsın ise yaya olarak kaçtığı anlaşıldı. Bölgeyi ablukaya alan güvenlik güçleri, çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı ekiplerin yanı sıra havadan dron desteğiyle arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor.