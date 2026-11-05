Ege'de peş peşe 7 deprem! Uzmandan iki il için dikkat çeken uyarı

Dinar'ın geçmişte 6 ile 7 büyüklüğü arasında depremler üretmiş bu bölgeye yakınlığına işaret eden Bektaş, Ege Denizi'nden Batı Anadolu'nun iç kesimlerine uzanan tektonik hareketliliğin birlikte incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bektaş'ın değerlendirmesinde öne çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Uşak Deprem Kümesi oldu.

DEPREM KÜMESİ BÜYÜYOR MU?

Bektaş, deprem aktivitesinin yalnızca tek bir fay üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmayacağına dikkat çekti. Ege Denizi'nden Batı Anadolu'nun iç kesimlerine uzanan fay sistemlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin ve bölgesel gerilme değişimlerinin önem taşıdığını belirtti.

Ancak bu değerlendirmeler, bölgede büyük bir depremin yakın zamanda meydana geleceği anlamına gelmiyor. Depremlerin zamanı ve büyüklüğü mevcut bilimsel yöntemlerle kesin olarak öngörülemiyor.