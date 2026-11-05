Ege'de peş peşe 7 deprem! Uzmandan iki il için dikkat çeken uyarı

Türkiye'nin batısında yaşanan deprem hareketliliği yeniden endişeleri artırdı. Ege Denizi'nde yalnızca bir hafta içerisinde meydana gelen 7 deprem, bölgedeki aktif fay hatlarını bir kez daha gündeme getirdi. 3,5 ile 4,7 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından uzmanlardan gelen açıklamalar da yakından takip edilmeye başlandı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'ın son değerlendirmesi ise dikkatleri Ege'nin iç kesimlerine çevirdi.
EGE DENİZİ'NDE BİR HAFTADA 7 DEPREM!
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde son bir haftada 7 deprem kaydedildi. Büyüklükleri 3,5 ile 4,7 arasında değişen depremlerin derinlikleri genel olarak 7 kilometre civarında ölçüldü.
Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Ege Denizi ve Batı Anadolu'daki aktif fay sistemlerini yeniden gündeme getirdi. Bölgedeki hareketliliğin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda uzman açıklamaları önem kazandı.
OSMAN BEKTAŞ DİNAR DEPREMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege'deki sismik hareketliliğin ardından bu kez Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından bir harita paylaşan Bektaş, açıklamasında Ege'den Uşak Deprem Kümesi'ne doğru stres aktarımı ihtimaline dikkat çekti. Girit Bindirme Kuşağı ile Batı Anadolu arasındaki tektonik ilişkilerin önemine değinen uzman, bölgedeki fayların birbirinden tamamen bağımsız ele alınmaması gerektiğini belirtti.
GEÇMİŞTE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER ÜRETMİŞ BÖLGE!
Bektaş'ın değerlendirmesinde öne çıkan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Uşak Deprem Kümesi oldu.
Dinar'ın geçmişte 6 ile 7 büyüklüğü arasında depremler üretmiş bu bölgeye yakınlığına işaret eden Bektaş, Ege Denizi'nden Batı Anadolu'nun iç kesimlerine uzanan tektonik hareketliliğin birlikte incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Uzmanın açıklaması, özellikle Afyonkarahisar ve Uşak çevresindeki fay hareketliliğini yeniden gündeme taşıdı.
DEPREM KÜMESİ BÜYÜYOR MU?
Bektaş, deprem aktivitesinin yalnızca tek bir fay üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmayacağına dikkat çekti. Ege Denizi'nden Batı Anadolu'nun iç kesimlerine uzanan fay sistemlerinin birbirleriyle olan ilişkilerinin ve bölgesel gerilme değişimlerinin önem taşıdığını belirtti.
Ancak bu değerlendirmeler, bölgede büyük bir depremin yakın zamanda meydana geleceği anlamına gelmiyor. Depremlerin zamanı ve büyüklüğü mevcut bilimsel yöntemlerle kesin olarak öngörülemiyor.
MARMARA DEPREMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMASI DA GÜNDEM OLMUŞTU
Prof. Dr. Osman Bektaş, geçtiğimiz hafta Ege Denizi'nde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Marmara Bölgesi'ndeki fay hareketliliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunmuştu.
Bektaş, 1912 Şarköy depremiyle bağlantılı gerilme aktarımı tartışmalarına değinmiş, ancak Ege'deki son depremin Orta Marmara segmentini doğrudan tetikleyen yeni bir yükleme mekanizması sunmadığını ifade etmişti.