Afyonkarahisar’da kentin göbeğinde dehşet: 3 ayrı noktada 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye, Afyonkarahisar'daki kan donduran olay ile sarsıldı. İhsaniye ilçesinde iki otomobildeki 5 kişi ile Yukarıtandır köyünde 3 kişi, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
ÖNCE YOL ÜZERİNDEKİ 3 KADINI ÖLDÜRDÜ
İhsaniye'ye bağlı Yukarıtandır köyünde yol üzerindeki 3 kadın, akşam saatlerinde pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü.
KAÇARKEN OTOMOBİL İÇERİSİNDEKİ 3 KİŞİ DAHA VURDU
Kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçan saldırgan, ardından ilçeye bağlı Ayazini köyünde otomobil içerisindeki 3 kişiyi pompalı tüfekle vurup kaçtı.
2 KİYİ DAHA ÖLDÜRÜP KAÇTI
Ardından Kıyır köyüne gelen saldırgan, burada da bir otomobildeki 2 kişiyi vurup, öldürdükten sonra kaçtı.
EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Öte yandan cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İlk tespitlere göre şehir dışından gelen şüphelinin araçla Kütahya istikametine doğru kaçtığı ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ve jandarma ekipleri kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ölen şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.
İL MERKEZİNDEKİ SALDIRI
Diğer yandan, il merkezine bağlı Osman Gazi Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında yine otomobilde tüfekle vurulan kimliği belirsiz kadına da aynı şüphelinin saldırmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ağır yaralı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı. Olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen firari şahsı yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar çevresinde devam ediyor. Giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.
KATİLİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Afyonkarahisar'da silahla vurulan 8 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kanlı saldırının ardından kaçan katilin kimliği belli oldu. 30 yaşındaki saldırganın Arif Sefa Özdemir olduğu tespit edildi.