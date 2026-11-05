Afyonkarahisar’da kentin göbeğinde dehşet: 3 ayrı noktada 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ŞÜPHELİNİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı. Olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen firari şahsı yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar çevresinde devam ediyor. Giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA: 8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen silahlı saldırılarda maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1 vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla devletimizin ilgili tüm kurumları, olayın ilk anından itibaren koordinasyon içerisinde hareket ederek gerekli çalışmaları titizlikle sürdürmektedirler. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda adli süreç hassasiyetle yürütülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.