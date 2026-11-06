3 otomobilde 8 ceset

MERKEZDE BAŞLADI AFYONKARAHİSAR 'DA 112'ye yapılan silahlı saldırı ihbarlarının ardından korkunç bir seri katliam gün yüzüne çıktı. İhsaniye ilçe merkezinde Bayındırlık Villaları bölgesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan kadının, emlakçı Ahmet Postalcı'nın eşi Sevgi Postalcı olduğu öğrenildi. Başından pompalı tüfekle vurulan Postalcı ağır yaralanırken, saldırganın kırmızı renkli hafif ticari bir araçla kaçtığı belirlendi. Merkezdeki saldırının yankıları sürerken bu kez kırsaldan korkunç haberler geldi.

KIRSALDA DEVAM ETTİ

İLÇEYE bağlı Kıyır ve Ayazini köyleri yakınlarında iki ayrı araçta bulunan kişilere ilişkin ihbar üzerine bölgeye giden ekipler, toplam 6 kişinin vurularak öldürüldüğünü belirledi. Yukarı Tandır Köyü'ndeki bir başka araçta da Ayşe Sena Demir ve Hilal Mete adlı öğretmenleri katleden seri katilin kimlik tespitinin yapıldığı ancak Eskişehir il sınırında izini kaybettirdiği öğrenildi. Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, saldırganın yakalanması için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.