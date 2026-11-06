SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kanlı infaz! 3 ayrı noktada 8 ceset bulundu! Vahşette yeni detay...

KENDİSİNİ GÖREN ÇOBANA "BEN BU KÖYLÜYÜM" DEMİŞ Gasp olayının gece saatlerinde Kuyucak Mahallesi'nde gerçekleştiği, mahalledeki bir çobanın karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi. Çobanın dikkatini dağıtmak ve şüphe çekmemek için oldukça soğukkanlı bir şekilde "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söyleyen şüphelinin, bu sayede kısa süreliğine zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi.

"ANAHTARI MİNDERİN ALTINA BIRAKMIŞ, NASIL BULDUYSA ALIP GİTMİŞ" Aracı gasp edilen Recep Özçimen'in kardeşi Ethem Özçimen, yaşanan şoku anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir suçla hiç karşılaşmadıklarını belirten Ethem Özçimen, şu ifadeleri kullandı:





"Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Daha önce köyümüzde böyle olaylar hiç olmamıştı. Adamı biz görmedik ama çoban görmüş. Çoban adama fener tutunca, o da 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' demiş. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş. Zaten kardeşim de hep anahtarı öyle bırakır."

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olayda hayatını kaybedenlerin Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir (46) olduğu öğrenilmişti.