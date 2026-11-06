Afyonkarahisar katliamında dikkat çeken detay! Araçta 1 milyon TL vardı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Saldırıda hayatını kaybeden 61 yaşındaki İsmail Şen'in geçimini çiftçilik ve hayvan ticaretiyle sağladığı, çevresinde ise "cambaz" olarak tanındığı belirtildi. Şen'in gasp edilen aracında yaklaşık 1 milyon TL nakit para bulunduğu, saldırganın ise araçtaki parayı fark etmeden olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
İSMAİL ŞEN HAYVANCILIKLA UĞRAŞIYORDU
İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'ı yasa boğan silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan 61 yaşındaki İsmail Şen'in yaşamına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre çiftçilik yapan İsmail Şen, aynı zamanda hayvan alım satımıyla da uğraşıyordu. Hayvan ticareti nedeniyle bölgeyi yakından tanıyan Şen'in, hayvan alıp satmasının yanı sıra cambazlık yaptığı da öğrenildi. Şen'in hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tanıyanları arasında da büyük üzüntüye neden oldu.
GASP EDİLEN ARAÇTA 1 MİLYON TL OLDUĞU İDDİASI
Olayla ilgili ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan biri ise İsmail Şen'in aracındaki para oldu. İddialara göre saldırganın aracı gasp ettiği sırada araç içerisinde yaklaşık 1 milyon TL nakit para bulunuyordu. Ancak saldırganın aracı ele geçirdiği sırada söz konusu parayı fark etmediği öne sürüldü. Araçta bulunduğu iddia edilen yüklü miktardaki nakit paranın saldırgan tarafından görülmemesi, olayın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.
İSMAİL ŞEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 61 yaşındaki İsmail Şen'in cenazesi, İscehisar ilçesine bağlı Olukpınar köyünde kılınan cenaze namazının ardından köydeki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.