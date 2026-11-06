Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar katliamında dikkat çeken detay! Araçta 1 milyon TL vardı Afyonkarahisar katliamında dikkat çeken detay! Araçta 1 milyon TL vardı Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaşamını yitiren İsmail Şen’in hayvancılık ve çiftçilikle uğraştığı ortaya çıktı. Gasp edilen aracında bulunan 1 milyon TL nakit paranın ise saldırgan tarafından fark edilmediği öne sürüldü. SABAH









Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin dikkat çeken ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Saldırıda hayatını kaybeden 61 yaşındaki İsmail Şen'in geçimini çiftçilik ve hayvan ticaretiyle sağladığı, çevresinde ise "cambaz" olarak tanındığı belirtildi. Şen'in gasp edilen aracında yaklaşık 1 milyon TL nakit para bulunduğu, saldırganın ise araçtaki parayı fark etmeden olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.

İSMAİL ŞEN HAYVANCILIKLA UĞRAŞIYORDU İhsaniye ilçesinde meydana gelen ve Afyonkarahisar'ı yasa boğan silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan 61 yaşındaki İsmail Şen'in yaşamına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre çiftçilik yapan İsmail Şen, aynı zamanda hayvan alım satımıyla da uğraşıyordu. Hayvan ticareti nedeniyle bölgeyi yakından tanıyan Şen'in, hayvan alıp satmasının yanı sıra cambazlık yaptığı da öğrenildi. Şen'in hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra tanıyanları arasında da büyük üzüntüye neden oldu.