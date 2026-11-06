Afyonkarahisar'daki katliam öncesi İzmir detayı! O caniden "Var mı canını sıkan?" telefonu...

Afyonkarahisar 'da 3'ü kadın 8 kişiyi pompalı tüfekle öldüren 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir 'in katliamına ilişkin kan donduran detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İki çocuk babası şüphelinin, biçerdöver alım-satımından kaynaklanan borç anlaşmazlığı nedeniyle cinayetleri işlediği öğrenilirken, tüm suçlamaları kabul etmesi dehşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TELEFONLA KARŞILIKLI KÜFÜR VE TEHDİTLER ALINDI

Katil zanlısı Arif Sefa Özdemir, Jandarmadaki ifadesinde, geçen yıl Ahmet Uzel isimli şahıstan 40 bin Euro karşılığında biçerdöver satın aldığını ve bu biçerdöverle Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladığını anlattı. Ancak biçerdöverin tarlada çalıştığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini, bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık yaşandığını ifade etti.

Özdemir'in ifadesine göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını istedi. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içerisinde ödeme yapacağını söyledi. Taraflar arasında borç miktarı konusunda başlayan anlaşmazlığın büyüdüğü, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlerin yaşandığı öne sürüldü.