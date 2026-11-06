SON DAKİKA: Afyonkarahisar’da pusuya düşen 3 esnaf memleketleri Kırşehir’de toprağa verildi!

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde art arda gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan olayda yaşamını yitirenlerden Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Noman Toprak'ın (56) Kırşehir'de ticaretle uğraşan esnaflar olduğu öğrenildi.

KIRŞEHİR'DEKİ ALACAK VERECEK MESELESİ AFYON'DA KANLI PUSUYA DÖNÜŞTÜ

Olayın geçmişinin yaklaşık 3 yıl önce gerçekleştirilen biçerdöver alışverişine dayandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi Arif Sefa Özdemir (30) ile Kırşehir'de biçerdöver ticareti yapan üç esnaf arasında iddaya göre ödeme nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı, taraflar arasındaki tartışmanın daha önce fiziki kavgaya dönüştüğü belirtildi. Aradan geçen zamana rağmen çözüme kavuşmayan alacak verecek meselesini yeniden görüşmek isteyen Özdemir'in, Kırşehirli esnaflarla iletişime geçerek kendilerini Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine çağırdığı öğrenildi. Alacaklarını tahsil etmek ve anlaşmazlığı çözmek amacıyla Kırşehir'den Afyonkarahisar'a giden sarraf Ahmet Uzel ile sanayi esnafı Bekir Toprak ve Noman Toprak, belirlenen buluşma noktasında silahlı saldırıya uğradı. Kurulan pusuda pompalı tüfekle vurulan üç esnaf olay yerinde hayatını kaybetti.

3 ESNAF KIRŞEHİR'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Afyonkarahisar'daki katliamda hayatını kaybeden, Kırşehir'de esnaflık yapan Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak'ın cenazeleri memleketlerine getirildi. Üç esnaf için cuma namazına müteakip Kümbetaltı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Uzel, Bekir Toprak ve Noman Toprak, Kümbetaltı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAÇIŞ SIRASINDA DA ÖLÜM SAÇTI

İlk saldırının ardından kaçmaya başlayan zanlının, yol güzergâhında karşılaştığı kişilerin araçlarını gasp etmeye çalıştığı ve bu sırada da silahlı saldırılarını sürdürdüğü öğrenildi. Zanlının köylüsü Ali İhsan Adatepe, şüphelinin araçlarını vermeyen iki kişiyi ve otomobillerini almak istediği kadın öğretmenleri vurduğunu anlattı. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında Yukarıtandır Ortaokulunda görev yapan Fen Bilimleri öğretmeni Ayşe Sena Demir (46) ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hilal Mete (31) de yer aldı. Hilal Mete olay yerinde, Ayşe Sena Demir ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

MİT GÖREVLİSİ OLARAK TANITIP OTOMOBİL GASP ETMİŞ

Öte yandan şüphelinin, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 19 yaşındaki Talha Gökgöz'e ait otomobili gasp ettiği ortaya çıktı. Özdemir, kendisini MİT görevlisi olarak tanıtarak silah zoruyla aldığı otomobille Taşlık Mahallesi'ne kadar gitti. Aracın çamura saplanması üzerine otomobili bırakarak kaçan zanlının daha sonra başka bir otomobili de gasp ettiği ve aynı bölgede yakalandığı bildirildi.