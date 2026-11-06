SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan seri katil dehşeti! Afyonkarahisar'da katliamın yaşandığı köyün muhtarı konuştu: Önüne geleni vurdu

"SALDIRAN KİŞİ ONLARI, ONLAR DA SALDIRGANI TANIMIYOR" Ölenlerin amcasının kızının oğlu ve eşi olduğunu belirten Yaşar, "Aydoğmuş çifti benim akrabam olur. Afyonkarahisar merkezde pazara gitmişler. Saldırı, pazar dönüşü köye 300-400 metre kala yaşanıyor. Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar. Katliam sonrası saldırgan onları çıkarıp aracı gasp ediyor" bilgisini verdi.

Saldırganın tanımadığı kişileri hedef aldığına ilişkin bilgileri de paylaşan muhtar Yaşar, "Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi de buralardan değil. Dışarıdan geliyor."