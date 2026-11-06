SON DAKİKA: Türkiye'yi sarsan seri katil dehşeti! Afyonkarahisar'da katliamın yaşandığı köyün muhtarı konuştu: Önüne geleni vurdu

Son dakika haberleri... Türkiye'yi sarsan seri katil dehşetinde sırlar ortaya çıkıyor! Köy köy dolaşarak 8 kişiyi katleden Arif Sefa Özdemir'in ikinci durağı olan Kıyır Köyü'nün Muhtarı Lütfü Yaşar, SABAH'a konuştu.
Afyonkarahisar'daki saldırıda okul çıkışında evlerine gitmek için bir araçlarına binen öğretmenler de hedef oldu. İki öğretmen olay yerinde hayatını kaybederken bir öğretmen ise yara almadan kurtuldu.
'YEĞENİMİ DE KATLETTİ'
SABAH'a konuşan Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, ikinci saldırının köylerinde yaşandığını anlattı. İlk olarak köy yakınında bir araca düzenlenen saldırıda Seydi Ahmet Aydoğmuş ile Satı Aydoğmuş çifti katledildi.
"SALDIRAN KİŞİ ONLARI, ONLAR DA SALDIRGANI TANIMIYOR"
Ölenlerin amcasının kızının oğlu ve eşi olduğunu belirten Yaşar, "Aydoğmuş çifti benim akrabam olur. Afyonkarahisar merkezde pazara gitmişler. Saldırı, pazar dönüşü köye 300-400 metre kala yaşanıyor. Saldıran kişi onları, onlar da saldırganı tanımıyor. O an orada oldukları için hedef oluyorlar. Katliam sonrası saldırgan onları çıkarıp aracı gasp ediyor" bilgisini verdi.
Saldırganın tanımadığı kişileri hedef aldığına ilişkin bilgileri de paylaşan muhtar Yaşar, "Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi de buralardan değil. Dışarıdan geliyor."
(Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar)
Dolayısıyla bir husumet ya da anlaşmazlık söz konusu değil. Saldırının gerçekleştiği yerler ise aynı güzergâhta. Yani öyle anlaşılıyor ki önüne çıkana saldırıyor" dedi.
Kıyır Köyü Muhtarı Lütfü Yaşar, olay yerinde çok sayıda pompalı tüfek kartuşları gördüklerini belirtti.