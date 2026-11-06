İzmir'de bir zamanlar böyle anılıyorlardı! Bazı semtlerinin eski adlarını ilk kez duyacaksınız!

Son dakika İzmir haberleri... .İzmir'in sokaklarında saklı kalan bazı isimler duyanları şaşırtıyor! Tilkilik'ten Çorakkapı'ya, Punta'dan Mortakya'ya uzanan bu ilginç adların geçmişinde bakın hangi hikâyeler yatıyor?
1.Tilkilik: İzmir'in en eski semtlerinden biri olan Tilkilik'in adının, geçmişte Kadifekale eteklerindeki ağaçlık alanlardan bölgeye inen tilkilerden veya burada yaşayan Tilkizade ailesinden geldiği tahmin ediliyor.
2. İkiçeşmelik: İzmir'in tarihi semtlerinden İkiçeşmelik, adını bölgede bulunan tarihi iki çeşmeden alıyor. Çeşmelerin ilk olarak 1700'lü yıllarda yapıldığı biliniyor.
3. Mezarlıkbaşı: İsmiyle dikkat çeken Mezarlıkbaşı, geçmişte mezarlık alanlarının bulunduğu tarihi bir bölge olarak biliniyor. Eski İzmir'in yerleşim tarihinde önemli bir yere sahip.
4. Damlacık: Konak'ın eski yerleşimlerinden Damlacık, tarihi dokusu ve yamaçtaki konumuyla dikkat çekiyor. Semt, adını taşıyan tarihi Damlacık Camisi ile de tanınıyor. Caminin 18. yüzyıl başlarına uzanan izleri bulunuyor.
5. Çorakkapı: İzmir'in eski mahallelerinden Çorakkapı'nın adı, kentin geçmişteki giriş kapılarından biri olan Çorakkapı'dan geliyor. Eski sur ve kapı sisteminin izlerini taşıyan bu isim, şehrin tarihî geçmişine ışık tutuyor.
6. Mortakya: Bugünkü Kahramanlar semtinin geçmişteki adlarından biri Mortakya olarak biliniyor. Bu isim, İzmir'in geçmişte farklı toplulukların bir arada yaşadığı çok kültürlü dönemini hatırlatıyor.
7. Punta: Alsancak'ın eski adı olan Punta, İzmir'in tarihî kıyı yerleşimlerinden birini ifade ediyor. Özellikle eski İzmir fotoğraflarında ve tarihî anlatılarda bu isme rastlanıyor.
8. Basmane: İzmir'in en eski yerleşim ve ticaret bölgelerinden biri olan Basmane, geçmişte farklı kültürlerin buluşma noktasıydı. Tarihi sokakları, hanları ve eski yapılarıyla kentin hafızasını günümüzde de yaşatıyor.