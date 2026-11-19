Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da mera kavgası kanlı bitti! Eniştesini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı... Afyonkarahisar'da mera kavgası kanlı bitti! Eniştesini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı... Afyonkarahisar'da yıllardır süren mera husumeti faciayla sonuçlandı. Aile içindeki tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle bir kişi hayatını kaybederken, saldırganın yaptığı ikinci hamle dehşete düşürdü. İHA









Edinilen bilgilere göre, Münir Ç., isimli şahıs geçtiğimiz yıllarda mera meselesi yüzünden husumetli olduğu eniştesi Ümit Ç., ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Münir Ç., eniştesine yanında bulunan tabanca ile ateş açıp ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.





Vücuduna isabet kurşunlarla Ümit Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ambulans ile hastaneye kaldırılan Münir Ç.'nin tedavisinin devam ettiği bildirildi.