Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde eniştesini tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Münir Çakal, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Münir Çakal, eniştesi Ümit Çakal'a tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Ümit Çakal olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı silahla kendisini vuran Münir Çakal hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çakal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.