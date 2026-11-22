Haberler İzmir İzmir'de teyzeler bandosu İzmir'de teyzeler bandosu Son dakika haberleri... İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bir araya gelen 50 yaş ve üzeri 17 kadın,çocukluk yıllarındaki milli bayram coşkusunu yeniden yaşatmak amacı ile bando takımı kurdu. Kullandıkları enstrümanları kendi imkanlarıyla temineden emekli ev kadınları, bayramların yanı sıra çeşitli etkinliklerde sahne alıyor. HABER MERKEZİ









Son dakika haberleri... Karşıyaka'da müzik sevgisiyle bir araya gelen 50 yaş ve üzeri 17 kadın, çocukluk yıllarındaki milli bayram coşkusunu yeniden yaşatmak için bando takımı kurdu.

Emekli ev hanımlarından oluşan 'Karşıyaka Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı', özel kıyafetlerle çalışmalarını sürdürürken, milli bayramların yanı sıra çeşitli etkinliklerde de sahne alarak kadınların her yaşta yapmak istedikleri her şeyi başarabileceklerini göstermeyi hedefliyor.