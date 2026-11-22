Son dakika haberleri... Karşıyaka'da müzik sevgisiyle bir araya gelen 50 yaş ve üzeri 17 kadın, çocukluk yıllarındaki milli bayram coşkusunu yeniden yaşatmak için bando takımı kurdu.
Emekli ev hanımlarından oluşan 'Karşıyaka Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı', özel kıyafetlerle çalışmalarını sürdürürken, milli bayramların yanı sıra çeşitli etkinliklerde de sahne alarak kadınların her yaşta yapmak istedikleri her şeyi başarabileceklerini göstermeyi hedefliyor.
EMEKLİ VE EV KADINLARI
Bando takımının kurucusu Hatice Kırdar (58), "Hepimiz amatörüz ve sıradan ev kadını ya da emekli kişileriz. Ben o nostaljik Cumhuriyet Bayramlarının ruhunu özlediğimizi yüreğimde hissettim. Öğrenciliğimde trampet ve bando ekibinin her bölümünde görev almışlığım var.
Arkadaşlarıma ilk söylediğimde herkes önce garipsedi. Sonra karar verdik ve bir haftada bando ekibinin bütün malzemelerini temin edip çalışmalara başladık" dedi.