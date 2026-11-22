Haberler Denizli Denizli'de acı olay! Mantar yine can aldı Denizli'de acı olay! Mantar yine can aldı Denizli’nin Çivril ilçesinde doğadan topladıkları mantarları piknikte yiyen 5 arkadaştan 71 yaşındaki Ali Çiğdem hayatını kaybetti. Zehirlenen diğer 4 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. SEBAHATTİN ALP









Denizli'nin Çivril ilçesinde doğadan toplanan mantarlar bir can daha aldı. Arkadaşlarıyla birlikte kırsal alandan topladığı mantarları pişirerek yiyen 71 yaşındaki Ali Çiğdem, bir süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aynı mantarlardan yiyen diğer 4 kişi ise hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi. İlçede uzun yıllar esnaflık yapan ve tanınan isimlerden biri olan Çiğdem'in ölümü, ailesini, yakınlarını ve esnaf camiasını yasa boğdu.

ANİDEN FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün doğadan topladıkları mantarları birlikte pişirip yemek isteyen 5 arkadaş, Ahmetcik Mesire Alanı'nda buluşarak piknik yaptı. Hazırladıkları yemekte topladıkları mantarları da tüketen gruptan 71 yaşındaki Ali Çiğdem, bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Çiğdem'in fenalaşması üzerine endişelenen arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.