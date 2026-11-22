Denizli'nin Çivril ilçesinde doğadan toplanan mantarlar bir can daha aldı. Arkadaşlarıyla birlikte kırsal alandan topladığı mantarları pişirerek yiyen 71 yaşındaki Ali Çiğdem, bir süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aynı mantarlardan yiyen diğer 4 kişi ise hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu edildi. İlçede uzun yıllar esnaflık yapan ve tanınan isimlerden biri olan Çiğdem'in ölümü, ailesini, yakınlarını ve esnaf camiasını yasa boğdu.
ANİDEN FENALAŞTI
Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Çivril ilçesinde önceki gün doğadan topladıkları mantarları birlikte pişirip yemek isteyen 5 arkadaş, Ahmetcik Mesire Alanı'nda buluşarak piknik yaptı. Hazırladıkları yemekte topladıkları mantarları da tüketen gruptan 71 yaşındaki Ali Çiğdem, bir süre sonra aniden rahatsızlandı. Çiğdem'in fenalaşması üzerine endişelenen arkadaşları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
ADLİ TIP'A KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çiğdem'i Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan 71 yaşındaki Çiğdem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Aynı mantarlardan yiyen diğer dört kişi de zehirlenme belirtileri göstermeleri üzerine sağlık ekiplerince kontrol ve tedavi altına alındı.
Tedavileri tamamlanan dört kişinin taburcu edildiği öğrenildi. İki çocuk babası Ali Çiğdem'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Çivril'in işlek noktalarından 30 Ağustos Caddesi'nde uzun yıllar esnaflık yapan Çiğdem'in vefat haberi ilçede büyük üzüntü yarattı. Ailesi, yakınları ve birlikte çalıştığı esnaf arkadaşları acı haberle yasa boğuldu.