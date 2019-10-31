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Alacağı olan polis ’de dehşet saçtı

Alacağı olan polis AVM’de dehşet saçtı
Giriş Tarihi: 31.10.2019

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis memuru (44) alacağını vermediği için tartıştığı 'u (35) alışveriş merkezinde silahla vurduktan sonra kafasına ateş etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde polis memuru Atilla Durmuş (44) alacağını vermediği için tartıştığı Ahmet Barut'u (35) alışveriş merkezinde silahla vurduktan sonra kafasına ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Durmuş ile Barut tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZIM YÖRÜKCE

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