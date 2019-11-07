Bozdoğan’a baraj manzaralı piknik alanı

Bozdoğan Belediyesi, Kemer Barajı'nın yanına sosyal tesis ve piknik alanı kazandırıyor. İlçeye vatandaşların nefes alacağı bir rekreasyon alanı kazandıracaklarını belirten Bozdoğan Belediye Başkanı AK Partili Ufuk Altıntaş, "İçerisinde kafe, restoran, piknik alanı ve oyun alanları bulanacak olan göl manzaralı sosyal tesisin kısa sürede tamamlanarak halkımızın ve bölgeyi ziyaret edecek olan misafirlerimizin hizmetine sunacağız. AK Belediyecilik hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

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