Aydınlı Hüseyin Apple'a rest çekti

Aydın'da yaşayan 19 yaşındaki Hüseyin Çoban, dünyaca ünlü teknoloji şirketi Apple’ın açığını ikinci kez buldu. Bu kez Apple’ın sistem açığını fark eden Çoban, bu açık için Apple’ın teklif ettiği 220 bin doları az bularak kabul etmedi

Aydın'ın ilçesi Didim'de yaşayan Hüseyin Çoban, dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın açığını bulmaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce Apple Store'den ödeme yöntemini değiştirmeyi başaran 19 yaşındaki Çoban, bu açığı Apple'a iletti. Çoban'a teşekkür eden Apple yetkilileri, Çoban'a ödül olarak 300 lira gönderdi.

5 KATI TEKLİF VERDİLER

Hüseyin Çoban, ikinci kez Apple'ın açığını buldu. Apple model cep telefonu kullanan ünlülerin iCloud hesaplarına girerek, tüm fotoğrafları ile uygulamalarına ulaşan Çoban, bunun üzerine şirket yetkilileri ile temasa geçti. Apple yetkilileri Çoban'a 220 bin dolar teklif etti. Teklifi kabul etmeyen Çoban, "Türkiye'deki ünlülerin çoğu Apple marka cep telefonu kullanıyor. Bulduğum bu açıkla, ünlülerin hesaplarına girerek iCloud şifreleriyle fotoğraflarına kadar erişebiliyorum. Bu açıkla ilgili Apple ile iletişime geçtim. Bana elektronik posta ve telefon yoluyla bu açığı kademeli bir şekilde anlatmamı istediler. Ancak, karşılığında ödül olarak verecekleri parayı az buldum. Açığı söylemedim. Bunu duyan bazı art niyetli kişiler benimle iletişime geçti. Açığı söylemem halinde bana Apple'ın teklif ettiği paranın 5 katını vereceklerini söylediler ama ben bu açığı başkasına vermeyi düşünmüyorum. Çünkü aralarında ülkemizden de çok sayıda ünlü var. Bu kişilerin Apple hesaplarına erişebilirler. Daha sonra da onların fotoğraflarını kötü amaçla sosyal medyada yayabilirler. Kötü niyetli kişilere bu açığı asla söylemeyeceğim. Bu tür açıkları, benden başka bulanlar da var. Onlar da bu alanlarda oldukça başarılılar. Ben de onların ekibinde olmayı düşünüyordum ama sonuçta herkes ayrı çalışıyor. Yazılım hataları her şeyde oluyor. Önemli olan bunları

bulabilmek" dedi

İHSAN KARATAŞ