Zeliha’nın çığlığı Yeni Asır’la duyuldu

Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen Aydınlı Zeliha Erdemir’in ‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’ şeklindeki yardım çığlığı, pek çok kurumu harekete geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, Aydın Barosu avukatları ve kadın örgütleri Zeliha’ya destek için bir araya geldi

Aydın'da 5 yıl önce boşandığı eşi tarafından ölümle tehdit edilen Zeliha Erdemir'in 'ölmek istemiyorum" çığlığı Yeni Asır sayesinde duyuldu. Önceki gün manşetten duyurduğumuz haberimizin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, polis eşliğinde Zeliha Erdemir'in evine giderek genç kadına can güvenliğinin sağlanması için her türlü önlemin alındığı bilgisini verdi. Didim ilçesinde yaşayan Erdemir'in, 46 kez şikayet ettiği eski kocası Murat Cem Kara tarafından sosyal medya aracılığıyla pervasızca tehdit edilmesini Yeni Asır, 'Seni Öldüreceğim' başlığıyla okurlarına duyurmuştu. Gazetemizin haberi sonrası Aydın Barosu da devreye girdi. Yapılan olağanüstü toplantının ardından Murat Cem Kara hakkında koruma kararının ihlali nedeniyle savcılığa müracaatta bulunuldu. Aydın Barosu ayrıca,Kara hakkında açılan davaya da müdahil oldu.





Aydın Barosu, Zeliha Erdemir için olağanüstü toplanarak savcılığa dilekçe verdi.



BOŞLUKTAN FAYDALANIYOR

Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat İrem Bozkurt, "Savcılıktan şikayetlerin işleme konulduğu, Erdemir hakkında koruma kararlarının çıkartıldığı fakat şüphelinin adresinde bulunmaması nedeniyle tebligatların iade edildiği bilgisini aldık. Murat Cem Kara'nın kanundaki bu boşluktan bilerek faydalanarak koruma kararına uymadığını öğrendik. Hukuki mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.





YETER Kİ KANUN UYGULANSIN

Zeliha Erdemir'in avukatları Özge Çil ve Remziye Toprak Yalçın da "Tüm şikayetleri yaptık. Yargıdan tek beklentimiz kanunların usulüne uygun şekilde hızlı, seri ve etkin şekilde uygulanması" dedi. Didim Kıbele Kadın Derneği Başkanı Nurhan Karabıyıkoğlu da "Zeliha'nın arkasındayız ve bir kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da adaletin yerini bulması için çalışacağız" dedi. Mağdur Zeliha Erdemir ise Bakanlık yetkililerine, Kıbele Derneği'ne ve avukatlara teşekkür ederek, "Hepsinden Allah razı olsun diyorum, hiçbir şekilde beni yalnız bırakmadılar" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE/ HÜSEYİN ÇALIŞKAN