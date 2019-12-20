Kedi katilleri

Aydın ve Denizli'de gerçekleşen kedi katliamları yürek sızlattı. Aydın'ın Efeler ilçesinde, 3 kedi kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendi. Olay, Balıkköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvansever kadın, evinin bahçesinde beslediği üç kediyi yerde hareketsiz yatarken görünce yetkililere haber verdi. Eve gelen İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, kedilerin belirsiz kişiler tarafından verilen zehirli balıktan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Telef olan kedilere krimal test yapılacak. Aydın Barosu Koordinatörü Anıl Yetişkin, Aydın Barosu olarak kedilerin ölümüyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



BAHÇESİNDE ÖLÜLERİNİ BULDU

Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Adnan Kurban ise mahallesinde beslediği 6 kedinin son 1 ayda zehirlenerek öldürüldüğünü ileri sürdü. Son olarak 2 gün önce bahçesinde iki sokak kedisini de telef olmuş halde bulduğunu belirten Kurban, yaşanan duruma tepki gösterdi.



■ KAZIM YÖRÜKCE