Sylvia’nın sadakat yolculuğu

19 yaşında cinayete kurban giden Merve Kotan’ın kedisi Sylvia, hala Merve’nin yasını tutuyor. Baba Kotan, “Sylvia her gün evden çıkıyor. Takip ettim, 3 kilometre uzaktaki mezarın başına giderek 1 saat beklediğini gördüm” dedi

ydın'da geçtiğimiz yıl 19 yaşındaki Merve Kotan, geçtiğimiz yıl 15 Ağustos'ta (Emine Bulut cinayetinden üç gün önce) ayrılmak istediği 27 yaşındaki Muhammet Gürsoy tarafından pompalı tüfekle katledildi. Katil zanlısının, kızı ve Ekim T.'yi gözünü kırpmadan kafalarına pompalı ile öldürdüğünü belirten baba Salih Kotan, kızının kedisi Sylvia'nın bile yas tutmaya devam ettiğini anlattı.Baba Salih Kotan, bebekliğinden beri kızından hiç ayrılmayan kedinin yaz-kış demeden talihsiz kızın mezarı başına giderek bir saatten fazla gidip sessizce oturduğunu sessizce durup tekrar eve gelerek sadakatini gösterdiğini şu sözlerle anlattı: "Sylvia 4/5 yaşında çok ilginç bir kedi. Her gün evden çıkıyor 2-3 kilometrelik bir mesafede bulunan kızımın mezarının başına adeta koşarak gidiyor. Nasıl yolu buluyor, nasıl her gün gidip geliyor anlamıyorum. Ama bir kaç gün takip ettim. Mezara gidip sanki için için ağlıyor. Onun hali bizi daha çok yıpratıyor' diye konuştu.Kızını öldüren cani Muhammed Gürsoy'un tam bir suç makinesi olduğunu, yaralamadan gaspa kadar 11 suç dosyası olduğunu söyleyen baba Kotan, "Cinayete namus süsü vermeye çalışıyorlar. Ancak kızımın elinden okul harçlıklarını alıp kaçan, kızımın cep telefonunu alıp satan biri bu adam" dedi.FATİH ŞENDİL - ÖZEL HABER