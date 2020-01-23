Manisa 5.4’le sarsıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, dün akşam saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir'de de şiddetli hissedildi. Bu depremin hemen ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Hem Manisa'daki hem de İzmir'deki vatandaşlar evlerinden korkuyla dışarı fırladılar. Manisa ve İzmir'in yanı sıra deprem; Aydın, Balıkesir, Yalova, Bursa, İstanbul'da da hissedildi. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, şunları söyledii:

YIKILAN EVLER VAR

Köylerle ilgili sıkıntılı haberler geldi. Vatandaşlarımız panikleyip sokaklara çıktı. Akhisar'a yakın bir köyde bir bina yıkıldı. Belediye ekiplerimizi gönderdik. Merkez üssü olan Musalar köyüne ulaşmaya çalışıyoruz. Manisa Valisi Ahmet Deniz ise, Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.