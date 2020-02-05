Aydın’da barajlardaki su seviyesi düşüyor!

Aydın’da yapılan Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısında geçen yılki oranlara göre yağışlardaki yetersizlik ile barajlarda yüzde 13, göletlerde ise yüzde 21’lik azalma olduğu belirtildi. Baraj ve göletlerdeki azalmanın henüz kuraklık riski oluşturmadığının altı çizildi.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem başkanlığında, Aydın İli Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi üye ve temsilcilerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıda Aydın'da bulunan baraj ve göletlerdeki su durumu, bu zamana kadar görülen yağış miktarları değerlendirilerek, elde edilecek son veriler sonrasında planlama yapılması kararlaştırıldı.



Toplantıda, Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına Ziraat Mühendisi Ahmet Altıkat tarafından tarımsal kuraklıkla ilgili mevzuat, kuraklık eylem adımları ve 2019 yılı için kabul edilen 'Kuraklık Öncesi Süreç'le ilgili olarak yapılan çalışmalar ve eğitimler hakkında bilgi verildi.



Aydın Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Cumhur Çolakoğlu tarafından yağışlarla ilgili olarak bilgi verilirken, Ekim, Kasım, Aralık 2019 ile 2020 yılı 28 Ocak'a kadar 280,1 mm yağış gerçekleştiği, normal değerlere göre (353,1 mm) yağışların 21' lik bir azalış göstermiş olduğu belirtildi.



DSİ 21. Bölge Müdürlüğü adına Ziraat Yüksek Mühendisi Salih Kızılkaya, 27 Ocak 2020 itibariyle barajlarda su durumunun 27 Ocak 2019 tarihine göre toplamda yüzde 13 oranında, göletlerde ise yüzde 21.4 oranında bir azalma olduğunu açıkladı.



Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem ise, toplantı sonunda Şubat-Mart 2020 aylarıyla ilgili herhangi bir veri olmadığı ve bu sebeple de kuraklık süreci hakkında kesin bir kanaat oluşmadığını açıklayıp, "31 Mart 2020 tarihine kadar her 15 günde bir olmak üzere, Meteoroloji Müdürlüğü ve DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nün, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile veri paylaşımında bulunup süreç dikkatle takip edilecek. Son verilerin durumuna göre kesin kuraklık sürecinin belirlenmesine ve yeni kuraklık sürecine uygun planlama yapılacak" dedi.

