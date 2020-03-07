ÖR-KOOP, yeni yatırımlarla büyüyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bölge çiftçilerini kalkındırmak amacıyla 7 üretici tarafından kurulan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR- KOOP), kent ekonomisine can veriyor. Markalaşarak Türkiye'nin en büyük kooperatiflerinden biri haline gelen ÖR-KOOP'un Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, günde 325 ton süt işlediklerini belirterek şunları söyledi: "2020 yılında da büyümeye devam edeceğiz. Nazilli'nin ardından talep üzerine Denizli'de de bir market açtık. Bu yıl, Kuşadası, Didim ve Denizli'de market açacağız. Kuyucak'taki akaryakıt istasyonunu kiralayıp, kooperatife 20 araç kazandıracağız."

MEHMET KAVAS