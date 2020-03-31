Karacasu’da ‘drone’lu korona mücadelesi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 3-4 metre yüksekten ateş ölçümü yapan drone sayesinde, ateşi yüksek vatandaş hemen sağlık ekipleri tarafından tedaviye alınıyor. Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, “Tüm tedbirleri titizlikle uygulamak birinci önceliğimiz” diyor.

Aydın'da koronavirüse karşı başlattığı topyekun mücadeleyle takdir toplayan Karacasu Belediyesi, bu ölümcül virüse karşı Türkiye'de bir ilke imza atarak vatandaşların ateşini drone ile ölçtü. Uygulama, vatandaştan tam not aldı. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbir ve uyarıları dikkate almaları yönünde vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan İnal, Yeni Asır Gazetesi Aydın İl Temsilcisi İhsan Karataş'a özel açıklamalarda bulundu.

Karacasu Belediyesi olarak yeni tip korona virüse karşı ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Belediye olarak koronavirüse karşı adeta topyekun bir mücadele başlattık. İlk günden itibaren toplu yaşam alanlarını ve tüm mahallelerimizi dezenfekte ettik. Maske dağıttık. Semt pazarlarımızın girişine el dezenfekte kutuları yerleştirdik. Esnaf ve vatandaşlarımıza dezenfekte spreyi, ıslak mendil, maske ve eldiven dağıttık ve bankamatiklerin yanına dezenfekte cihazları monte edildi. Vatandaşlarımıza sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyarılarda bulunduk. Belediyeye gelen vatandaşlarımıza dezenfektan verip ateş ölçüyoruz. Belediye araçlarımızdan tedbirlerin alınması hususunda anonslar yapıyoruz. Belediyen işlerini aksatmayacak biçimde personel sayımızı azaltarak idari izin verdik. Bu şekilde personelimizin ve ailelerinin de sağlığını korumayı amaçladık.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Yeni Asır Gazetesi Aydın Temsilcisi İhsan Karataş'a konuştu.

İlçede drone ile ateş ölçme uygulamasını başlattınız. Bu, Türkiye'de bir ilk olarak dikkat çekiyor. Bu uygulamanız hakkında biraz bilgi verebilirsiniz? Koronavirüs konusunda mücadelemizi Karacasu Kaymakamlığımız, İlçe Jandarma Komutanlığımız ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ile birlikte yürütüyoruz. Bu anlamda semt pazarlarımız başta olmak üzere açık alanlarda kaymakamlığımız tarafından temin edilen drone ile ateş ölçme uygulaması başlattık. Gerekli program yüklendikten sonra bu drone, yaklaşık yerden 3-4 metre yükseklikten vatandaşlarımızın ateşini ölçüyor. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde olan vatandaşlarımızı bildiriyor. Anında müdahale ederek de o kişi başta olmak üzere tüm vatandaşları koruyoruz. Projenin mimarı olan Kaymakamız Ahmet Soley başta olmak üzere emek ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Karacasu'ya gelen vatandaşları da karantinaya alıyorsunuz. Bu çalışmanız hakkında bilgi verir misiniz? İlçemizin giriş ve çıkışlarına ekipler yerleştirildi. Bu ekiplerimiz, ilçemize gelen vatandaşlarımızın ateşini ölçüyor, sağlık durumlarını inceliyor. Riskli gördükleri vatandaşlarımızı bildirerek 14 gün karantina süresine alıyor. Hem Karacasu'daki vatandaşın sağlığı hem de ilçemize gelen vatandaşın sağlığı için bu uygulamayı çok önemsiyoruz. Bu uygulamamız da memnuniyetle karşılanıyor.



"Siz yeter ki evinizden çıkmayın!"

Karacasu halkına bir mesajınız var mı? BEN tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen zaruri bir ihtiyacınız olmadığı sürece evlerinizden çıkmayın. Özellikle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız, bir ihtiyacınız olduğunda Kaymakamlık bünyesindeki ekiplerimizi telefonla arayın. Siz yeter ki sokağa çıkmayın. Ekiplerimiz sizin ihtiyaçlarınızı temin eder.

İHSAN KARATAŞ