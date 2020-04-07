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Haberler Aydın Hadisle dalga geçen Cem Ulucan Aydın'da gözaltına alındı

Hadisle dalga geçen 'da gözaltına alındı

Hadisle dalga geçen Cem Ulucan Aydın'da gözaltına alındı

07.04.2020, 14:06

Son dakika... Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı , hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.





Ulucan ifadesi alındıktan sonra savcının talebi üzerine mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ulucan hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

İHA

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