Soma Devlet Hastanesi 73 hastayı taburcu etti

Manisa Soma Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan korona virüs hastaları sağlık çalışanlarının alkışları ile evlerine gönderilmeye devam ediyor. Çeşitli tarihlerde hastaneye başvuran ve tedavi sürecinin ardından iyileşen 16 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları arasında evlerine uğurlandı. Taburcu edilen hastalar arasında 14 aylık bir bebek ile 8 ve 10 yaşlarında iki çocuk da bulunuyor. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan "Bu hastalık yenilmeyecek bir hastalık değildir. Bu hastalıkla mücadeleyi gevşemeden sürdürmek zorundayız. Temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafe kuralını ihlal etmemeliyiz" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK