Camdan fırlayan kadın can verdi

Kaza, Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi ile Ödemiş yolu ayrımında meydana geldi. Halil Öztürk'ün kullandığı 35 AB 1851 plakalı otomobil yol ayrımında Faik Çakır idaresindeki 09 UB 429 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü ve aynı araçtaki Muhterem Soydan ile aracın camından dışarı fırlayan Halime Çakır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Halime Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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