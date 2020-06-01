  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Camdan fırlayan kadın can verdi

Camdan fırlayan kadın can verdi

'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada camdan fırlayan (52) hayatını kaybetti.

Camdan fırlayan kadın can verdi
Giriş Tarihi: 1.6.2020

Kaza, Efeler ilçesine bağlı Kuyucular Mahallesi ile Ödemiş yolu ayrımında meydana geldi. Halil Öztürk'ün kullandığı 35 AB 1851 plakalı otomobil yol ayrımında Faik Çakır idaresindeki 09 UB 429 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü ve aynı araçtaki Muhterem Soydan ile aracın camından dışarı fırlayan Halime Çakır yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Halime Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Camdan fırlayan kadın can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA