İzmir'de işçiler 2 gündür isyanda: “Artık yeter!”

İşçiler adına basın açıklamasını yapan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Dün burada binlerce emekçi arkadaşımızla birlikte maaşlarımızın eksik yatırılması, 4 aydır sosyal haklarımızdaki ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi ve 350 tane arkadaşımızın şirkete iade edilip işbaşı yaptırılmamasından kaynaklı sesimizi duyurmak için bu alandaydık. Bugün de şirkete iade olan arkadaşlarımızla beraber işbaşı yaptırılması için sesimizi yükseltmek için bugün buradayız. Bu mağduriyet ortadan kaldırılsın diye gelin bir an önce masayı kuralım diye dün buradan da çağrıda bulunduk. Ancak şu dakikaya kadar sesimizi duyan olmadı. Biz gece-gündüz demeden bu müzakereye açığız" dedi.





'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Ercan Gül, "Dün de 'Biz bir aileyiz, ailenin içerisinde bu tür kavgalar olur' diye Cemil Başkanımız bir açıklama yapmış. Biz gerçekten bir aileyiz. Aile içinde bu tür kavgalar olur ama artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Artık belediye ve işçi arasındaki kavgayı ortadan kaldırıp, hizmet üretilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. İzmir halkının bizlerden beklentisi bu. İşimizi yapmak istiyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız geçim sıkıntısı yaşıyor. Kredi kartlarını, borçlarına, ev kiralarını, ödeneklerini sağlayabilmeleri için işlerine geri dönmek istiyorlar. Tek amacımız bu. İnanın; kimseyle kavga etmek, bu sokaklara çıkmak gibi derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de geri verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız" diye belirtti.