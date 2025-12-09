Futbolda bahis soruşturmasında dikkat çeken detay: 2 kulüp başkanı 'beraberlik' için anlaştı





Şüpheli Sancak'ın toplam 1157 işlemde 1 milyar 226 milyon 831 bin 677 lira tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 milyar 197 milyon 469 bin 550 lira tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol AŞ ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret AŞ ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin yer aldığı kaydedildi.



Yazıda, şüpheli Orkun Özdemir'in ise bahis oynadığı tarihlerde Ümraniyespor'da futbol oynadığı, şüphelinin oynama şekli olarak "karşılıklı gol var ve toplam gol ve maç sonucu" olarak kupon yaptığı, 23 Şubat 2021'deki Ümraniye Adana Demirspor müsabakasına "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı, şüphelinin dijital materyallerindeki incelemede kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içeriklerinin tespit edildiği belirtildi.



Şüpheli Kadir Kaan Yurdakul'un Pazarspor'da oynadığı dönemde 9 Aralık 2020'de oynanan Serik Belediyespor ile Pazarspor arasındaki müsabakaya bahis oynadığı, şüphelinin dijitallerinde bir kişiye kupon yaptığı ve kazanıldığına dair bir kuponun resmini gönderdiği aktarıldı.



Şüpheli Faruk Genç'in 10 Haziran 2019-31 Mayıs 2024 arasında Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusu olduğu ancak sözleşme tarihlerinde Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiören Gücü gibi takımlarda geçici sözleşmeyle oynadığı, şüphelinin Trabzonspor AŞ döneminde Trabzonspor-Başakşehir, Trabzonspor-Beşiktaş, Trabzonspor-Kasımpaşa, Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçlarına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı ifade edildi.