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'da rekor kırdı, eridi!

hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Sıcaklığın artması nedeniyle bazı bölgelerde eridi. Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolunun geliş ve gidiş güzergahında asfaltın erimesi nedeniyle bazı araçlar düşük hızda ilerledi.

Aydın'da sıcaklık rekor kırdı, asfalt eridi!

03.07.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,10:47

Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması üzerine bazı bölgelerde asfalt eridi.

Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolunun geliş ve gidiş güzergahında asfaltın erimesi nedeniyle bazı araçlar düşük hızda ilerledi.

Asfaltın eridiği bölgelerde yayalar yürümekte güçlük çekti.

İnsanlar asfalta yapışan ayakkabı ve terliklerini bırakmak zorunda kaldı.

AA

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