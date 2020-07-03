Aydın'da sıcaklık rekor kırdı, asfalt eridi!

Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması üzerine bazı bölgelerde asfalt eridi.
Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolunun geliş ve gidiş güzergahında asfaltın erimesi nedeniyle bazı araçlar düşük hızda ilerledi.
Asfaltın eridiği bölgelerde yayalar yürümekte güçlük çekti.
İnsanlar asfalta yapışan ayakkabı ve terliklerini bırakmak zorunda kaldı.
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