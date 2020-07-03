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Aydın'da sıcaklık rekor kırdı, asfalt eridi!

Aydın hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Sıcaklığın artması nedeniyle bazı bölgelerde asfalt eridi. Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolunun geliş ve gidiş güzergahında asfaltın erimesi nedeniyle bazı araçlar düşük hızda ilerledi.

03.07.2020, 10:44 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020,10:47