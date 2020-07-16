Aydın LGS 2020 lise taban puanları ve yüzdelik dilimler bilgileri arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 20 Haziran'da düzenlediği 2020 LGS sınav sonuçlarını açıkladı. Aldığı puana göre istediği liseye yerleşip yerleşemeyeceğini sorgulamak isteyenler 2020 LGS Aydın lise puanları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

AYDIN LİSE TABAN PUANLARI YÜZDELİK DİLİMLER!

Aydın lise taban puanları henüz duyurulmadı. Puanlar duyurulduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.