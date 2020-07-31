Denizde korku dolu anlar! Kuşadası'nda su alan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Son dakika.. Alınan bilgiye göre, dün Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki Aydınlık Koyu açıklarında bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler, tamamı su alan teknedeki boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi kurtardı.
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