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Haberler Aydın Denizde korku dolu anlar! Kuşadası'nda su alan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Denizde korku dolu anlar! 'nda su alan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Son dakika... Aydın'ın ilçesinde teknenin su alması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi ekipleri kurtardı.

Denizde korku dolu anlar! Kuşadası'nda su alan teknedeki 5 kişi kurtarıldı

31.07.2020, 18:03

Son dakika.. Alınan bilgiye göre, dün Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki Aydınlık Koyu açıklarında bir teknenin su aldığı ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tamamı su alan teknedeki boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi kurtardı.

Kıyıya çıkartılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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