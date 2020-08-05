Hız tutkusu öldürüyordu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde motosikletle hız yapan 2 üniversite öğrencisi, kontrolü kaybederek kaza yaptı. Yaralanan gençlerden birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kaza, 03.00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Barış Özkuşar (27) yönetimindeki 06 BKS 279 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra yol kenarında bulunan tabelaya çarptı. Kazada sürücü Barış Özkuşar ve arkada oturan arkadaşı Necip Onur Altıntaş yola savruldu. Yaralılar ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralanan Necip Onur Altıntaş'ın durumunun ağırlaşmasının ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ANKARA'DAN TATİL İÇİN GELMİŞTİ

HAYATI tehlikesi bulunan 25 yaşındaki Altıntaş'ın Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuduğu, tatil için Kuşadası'na geldiği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İBRAHİM UZUN