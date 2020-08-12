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Haberler Aydın Germencik’te koronavirüs denetimi

’te denetimi

Aydın'ın ilçesinde tedbirleri kapsamında yapıldı. Yapılan denetimler kapsamında, 50 berber ve kuaför, 4 ticari ve minibüs durağı, 6 taksi, 57 kahvehane ve çay ocağı, 43 lokanta ve restoran, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 2 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 2 nikah ve düğün salonu, 2 internet kafe olmak üzere toplamda 180 nokta denetlendi.

Germencik’te koronavirüs denetimi

12.08.2020, 11:32 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,11:36

Aydın'ın Germencik ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetlendi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan korona virüs ile mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında tüm yurtta eş zamanlı olarak denetim yapıldı.

Germencik ilçesinde 6 ekip ve 18 personel ile yapılan denetimler kapsamında, 50 berber ve kuaför, 4 ticari ve minibüs durağı, 6 taksi, 57 kahvehane ve çay ocağı, 43 lokanta ve restoran, 1 spor merkezi, 1 konaklama tesisi, 2 çay bahçesi, 1 dernek lokali, 2 nikah ve düğün salonu, 2 internet kafe olmak üzere toplamda 180 nokta denetlendi.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

IHA

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