Haberler Muğla Muğla merkezli fuhuş operasyonu: 19 kişi yakalandı

Muğla merkezli fuhuş operasyonu: 19 kişi yakalandı

Muğla ve İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 19 kişi yakalandı. Fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 17 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

12.08.2020, 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,08:55