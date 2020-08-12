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Haberler Muğla Muğla merkezli fuhuş operasyonu: 19 kişi yakalandı

merkezli : 19 kişi yakalandı

ve 'de kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 19 kişi yakalandı. Fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 17 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla merkezli fuhuş operasyonu: 19 kişi yakalandı

12.08.2020, 08:47 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020,08:55

Muğla ve İzmir'de yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bodrum ilçesi ile İzmir'de fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri evlere düzenledikleri operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı.

Fuhuş yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu 17 kadın, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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