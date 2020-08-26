Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar

Korona virüsün yayılımını engellemek için birinci kural olan maske kullanımı bir kesimde başarılı olamadı. Zorunlu olmasına rağmen maskesiz çıkan, maskeyi koluna, boynunun altına, kafasına takanlara bu kez de 'yok artık' dedirtecek gençler eklendi. Denizli Gümüşler Kavşağı'nda kırmızı ışıkta, bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafta, motosikletli gençlerin maskeyi plakalarının üzerine taktığı görüldü. Yüzlerinde maske olmadığı anlaşılan gençler, hem plakalarını gizleyerek hem de maske kullanmayarak çıktıkları trafikte tehlikeler saçarak ilerledi.

SEBAHATTİN ALP