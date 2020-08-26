Prof. Dr. Nihat Hatipoglu evinde tedavi görüyor

Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla hasta olduğu açıklandı. Hatipoğlu'nun ciğerlerinde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sosyal medyada Hatipoğlu'nun korona virüse yakalandığı yorumları yapıldı.

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Hatipoğlu da sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Hatipoğlu, "Sevgili dostlar. Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamd olsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun" şeklinde bir paylaşımda bulundu.