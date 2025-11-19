Halit Yukay’ın ölümünde çarpıcı bilirkişi raporu: Böyle bir kazaya denizcilik literatüründe hiç rastlanılmadı

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, gemi kaptanı Tokatlıoğlu'nun 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar, şirket yetkilisi Arda G. (45) ile gemi mürettebatı Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B.'nin (60) 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası istendi.

Kazanın meydana geldiği ana kadar Halit Yukay'ın da gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun da çarpışma ihtimalini fark etmediği ve olayın beklenmeyen bir anda gerçekleştiği belirtilirken, teknenin gemiye süratle ve doğrudan çarptığı ve açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe rastlanılmadığına dikkat çekilerek, "Tarafımızca incelenen önceki deniz karalarına göre, benzer türde olaylara genellikle manevra kısıtının bulunduğu dar su yollarında rastlanıldığı, buna karşın açık denizde görüşünün iyi olduğu aydınlık saatlerde ve herhangi bir manevra kısıtının bulunmadığı bir bölgede, ticari gemi rotası üzerindeki bir gemiye bir sürat teknesinin tam seyir hızıyla baş tarafından ve doğrudan çarpması şeklinde bir kazaya denizcilik literatüründe neredeyse hiç rastlanılmadı. Kazanın müteveffa Halit Yukay'ın yüksek hızda seyir halindeyken, ticari gemi rotasında gerekli gözcülük görevini yerine getirmemesi nedeniyle meydana geldiği, bu durumun teknik açıdan kazanın başlıca nedeni olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır" denildi.

'KAZA ANINDA ALT KAMARADA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPIYORDU'

Bilirkişi raporunda; Yukay'ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptığı telefon görüşmesine de dikkat çekilerek; teknenin yüksek hızda seyretmesi, radar reflektörünün bulunmaması, gri renkli bordası nedeniyle düşük görünürlüğe sahip olması ve Halit Yukay'ın olay anında alt kamaradan telefon görüşmesi yapıyor olmasının kazanın etkili unsurları arasında bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

TATLITUĞ'UN İFADESİ DE İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, Yukay'ın oyuncu arkadaşı Tatlıtuğ'un da kendisiyle telefonda konuşan son kişi olarak, soruşturma kapsamında 11 Ağustos'ta, İstanbul'da verdiği ifadeye de yer verildi. 'Arel-7' gemisinin seyir ve güzergah bilgileri incelendiğinde, kazanın gerçekleştiği yer olarak değerlendirilen alanda saat 17.09 sıralarında olağan dışı bir hareketle geminin seyrinden çıkarak daire çizdiği ve tekrar güzergahına devam ettiğinin görüldüğü, bu tespitin Halit Yukay'dan haber alınan son saat ve dakika bilgileriyle tam olarak uyuştuğu da belirtilerek, "Maktul Halit Yukay'ın alınan HTS ve baz istasyon bilgilerinin tetkikinde son olarak Erdek Çayağzı Koyu Küçükbucak Mevkinde bulunan baz istasyonundan saat 17.09'da sinyal aldığı tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında bilgi sahibi olarak beyanı alınan Kıvanç Tatlıtuğ'un beyanında tam olarak belirtilen saatte kendisi ile görüşme halinde olduğu ve 37 saniye süren telefon görüşmesi kapsamında, 'Her şeyin yolunda olduğunu' belirten şekilde görüşme gerçekleşirken birden, sağanak gibi bir ses duyduğunu ve görüşmenin sonlandığını beyan etmiştir" denildi.