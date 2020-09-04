Cuma günü düğün var beni taburcu edin

Bursa'da meydana gelen ve 32 yaşındaki Mutlu Varol'un ölümüne, 25 yaşındaki eşi Seren Varol'un da yaralanmasına yol açan feci kaza yakınlarını yasa boğdu.



YOLLARINI KAZA AYIRDI

Kına gecesinin ardından genç çifti, 4 Eylül Cuma günü yapılacak düğün töreni için gittikleri Bursa'da kaza ayırdı. Feci kazada Mutlu Varol olay yerinde yaşamını yitirirken, 25 yaşındaki eşi Seren Varol ile araçta bulunan Gaye Taşdemir (22) ve Bircan Taşdemir (42) yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hemen tedavi altına alınan Seren'i yaşatmak için doktorlar adeta seferber oldu. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde gözlerini açan Seren, normal servis odasına alındı. Seren'in ilk sözleri ise yürek burktu. Eşinin ölümünden habersiz olan genç kadının doktorlara "Cuma günü düğünümüz var beni taburcu edin" dediği öğrenildi.

DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Kaza haberinin ardından Aydın'da vatandaşlar, Seren için adeta tek yürek oldu. Kentteki birçok vatandaş, Seren'in sağlığına kavuşması için sosyal medya hesaplarından destek mesajları atarak dua etti. Aydın'da büyük üzüntüye neden olan kazanın ardından vatandaşlar, Seren'in hayati tehlikeyi atlattığı haberini sevinçle karşıladı.



EN MUTLU GÜNLERİYDİ

GEÇEN hafta Cuma günü Aydın'da kına gecesi yapan genç çiftin tören öncesi gelinlik ve damatlıkla çekildiği fotoğraflar ortaya çıktı. Dünya evine girmeye hazırlanan çiftin yaşadıkları mutluluk, fotoğraf karelerine de yansıdı. Birbirlerine sevgiyle bakan genç çiftten geriye bu fotoğraflar kaldı.





SON YOLCULUGUNA UGURLANDI

KAZADA hayatını kaybeden Mutlu Varol için cenaze töreni düzenlendi. Baruthane Mahallesi Kuyulu Camii'nde düzenlenen törene Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Vural, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Varol'un ailesi ve sevenleri ile birlikte görev arkadaşları katıldı. Varol'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutun başında annesi, babası ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Törenin ardından Varol'un cenazesi Hamitler Mezarlığı'na toprağa verildi.

İHSAN KARATAŞ