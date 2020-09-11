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Haberler Aydın Çine’de trafik kazası: 1 ölü

Çine’de trafik kazası: 1 ölü

’ın Çine ilçesinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

Çine’de trafik kazası: 1 ölü

11.09.2020, 18:47 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020,18:48

Kaza, öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki İsmail Bütüşaba'ya L.K idaresindeki 35 Z 7073 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN

Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 14 yaşındaki İsmail Bütüşaba hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


İHA

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