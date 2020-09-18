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Haberler Aydın Aziz Nikolaos Kilisesi turizme kazandırılacak

turizme kazandırılacak

Aziz Nikolaos Kilisesi turizme kazandırılacak
Giriş Tarihi: 18.9.2020

AYDIN'DA 13'üncü yüzyılda yapılan ve bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Aziz Nikolaos Kilisesi, restore edilerek yeniden turizme kazandırılacak. Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi'ndeki Aziz Nikolaos Kilisesi, iklim koşulları ile definecilerin yaptığı kaçak kazı nedeniyle tahrip olunca kilise için Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışma başlattı. Kilisede incelemelerde bulunan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, "Kilisede restoran çalışmalarını kısa sürede başlayacağız. Kiliseyi kültür turizmine kazandırarak, bölgeye hak ettiği değeri vereceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS

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