Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün, sahte içki imal ve satışı yapan kişilere yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, plastik ve cam şişeler ile damacanalar içerisinde, rakı başta olmak üzere çeşitli türlerde toplam 60 litre sahte içki, 198 litre etil alkol, muhtelif ölçeklerde 338 şişe aromatik malzeme, 1 damıtma düzeneği ele geçirildi.
Ele geçirilen etil alkollerin şişe, bidon ve damacanalarının üzerine temizlik ya da dezenfektan malzemesi etiketi yapıştırıldığı dikkati çekti. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'si polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Aytaç B. ve eşi Deniz B. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aytaç- Deniz B. çifti, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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