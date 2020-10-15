  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Foça'da operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika... 'in Foça ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda çeşitli türlerde toplam 60 litre ile 198 litre etil alkol ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

15.10.2020, 16:43

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün, sahte içki imal ve satışı yapan kişilere yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, plastik ve cam şişeler ile damacanalar içerisinde, rakı başta olmak üzere çeşitli türlerde toplam 60 litre sahte içki, 198 litre etil alkol, muhtelif ölçeklerde 338 şişe aromatik malzeme, 1 damıtma düzeneği ele geçirildi.

Ele geçirilen etil alkollerin şişe, bidon ve damacanalarının üzerine temizlik ya da dezenfektan malzemesi etiketi yapıştırıldığı dikkati çekti. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerden 7'si polisteki işlemlerinin ardından salıverildi. Aytaç B. ve eşi Deniz B. ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Aytaç- Deniz B. çifti, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

5 ton sahte etil alkolü, İstanbul'dan İzmir'e 'dezenfektan' yazan kolilerle getirmişler İzmir'de 46 litre sahte içki ele geçirildi: 6 gözaltı Sahte içkide şifre oyunu! Kolilerin üzerinde dikkat çeken detay Sahte içki operasyonlarında 6 günde 60 tutuklama

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Foça'da sahte içki operasyonu: 9 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA