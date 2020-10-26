Elif ve annesi ölüme uçtu

Aydın'da tanınmış iş insanlarından Kemal Uşaklı'nın eşi Raziye Özlem Uşaklı (49), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Uşaklı, hastanede hayatını kaybederken, araçta bulunan 9 yaşındaki kızı Elif Uşaklı ise olay yerinde can verdi.



ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Feci kaza, Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine doğru 09 HU 100 plakalı otomobille seyir halinde olan 3 çocuk annesi ev hanımı Raziye Özlem Uşaklı, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 100 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, dereye yuvarlanan otomobildeki anne ve kızı için seferber oldu. Otomobilin bulunduğu bölgeye gelen ekipler, 9 yaşındaki Elif Uşaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olan anne Uşaklı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sedyeyle ambulansların bulunduğu bölgeye ekip ve vatandaşların yardımıyla getirildi.





İKİ KENT YASA BOĞULDU

Ambulansta sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan talihsiz kadın, Aydın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen anne Uşaklı, hayatını kaybetti. Denizlili iş insanı İsmail Yarımca'nın kızı olan Raziye Özlem Uşaklı ve torunu Elif Uşaklı'nın hayatını kaybetmesi, Aydın ve Denizli'yi hüzne boğdu.



ACI VEDA

TALİHSİZ anne ve kızı için Efeler ilçesindeki Bey Cami'de tören düzenlendi. Anne ve kızın tabutu musalla taşına yan yana konuldu. Törende eşi ve kızını kaybeden tanınmış iş insanı Kemal Uşaklı, taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine siyaset ve iş dünyasından birçok isim katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne-kız gözyaşları arasında Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sebahattin ALP / Mehmet KAVAS